  • Захарова отказалась принимать всерьез списки влиятельных женщин

    17 октября 2019, 17:33

    Анатолий Минкин

    Воспринимать серьезно различные списки успешных и влиятельных женщин не стоит. Такому правилу следует официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Как сообщил «Интерфакс», в беседе с журналистами она напомнила, что ранее уже говорила о своем отношении к таким рейтингам.
    Захарова отказалась принимать всерьез списки влиятельных женщин

    «Серьезного отношения у меня к ним нет, — об этом я очень подробно говорила пару лет назад, в частности, когда в него была включена», — заявила представитель МИДа.

    Только одна россиянка вошла в топ-100 влиятельных женщин мира. Таким спискам больше нельзя верить

    Подробнее

    Так она ответила на вопрос, гордится ли она тем, что в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин, составленный британской телерадиокомпанией «Би-би-си», включили Любовь Соболь.

    Среди остальных известных и узнаваемых лиц оказалась Гретта Тунберг, шведская школьница и экоактивистка. Остальные 98 фигуранток списка особой прославленности на мировом уровне не получили.

    Мария Захарова вошла в список самых влиятельных женщин по версии «Би-би-си» в 2016 году. Тогда же она сказала, что не придает большого значения этому списку.