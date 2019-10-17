Захарова отказалась принимать всерьез списки влиятельных женщин

«Серьезного отношения у меня к ним нет, — об этом я очень подробно говорила пару лет назад, в частности, когда в него была включена», — заявила представитель МИДа.

Только одна россиянка вошла в топ-100 влиятельных женщин мира. Таким спискам больше нельзя верить Подробнее

Так она ответила на вопрос, гордится ли она тем, что в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин, составленный британской телерадиокомпанией «Би-би-си», включили Любовь Соболь.

Среди остальных известных и узнаваемых лиц оказалась Гретта Тунберг, шведская школьница и экоактивистка. Остальные 98 фигуранток списка особой прославленности на мировом уровне не получили.

Мария Захарова вошла в список самых влиятельных женщин по версии «Би-би-си» в 2016 году. Тогда же она сказала, что не придает большого значения этому списку.