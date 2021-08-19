Захарова опровергла эвакуацию россиян из Афганистана

Россия не рассматривает вопрос об эвакуации российского посольства или находящихся в Афганистане россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет», — заявила дипломат на брифинге в Москве.

Также она отметила, что российская сторона в целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готова предоставить услуги своей гражданской авиации для перелета любого количества афганских граждан в любые страны, которые проявят интерес по их приему и размещению.

«Приход талибов* (движение «Талибан»* запрещено в России) к власти — это реальность, которую всему мировому сообществу следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном. Талибы* демонстрируют настрой на диалог, готовы учитывать интересы граждан, в том числе права женщин», — подчеркнула Захарова.

Талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана в декабре прошлого года. В середине августа они вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.