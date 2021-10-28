Захарова обвинила Запад в поддержке боевых действий ВСУ в Донбассе

Власти Украины получают поддержку своего силового решения конфликта в Донбассе со стороны Запада. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Россия не исключает дальнейшей эскалации в регионе.

По словам Захаровой, украинское правительство стремится к обострению ситуации на юго-востоке страны. В этом причина того, что состоявшееся накануне заседание контактной группы не принесло никаких результатов, написала kp.ru.

«Уверенности украинскому руководству в силовом решении конфликта <…> добавляют поставки Западом вооружений. И в эту же копилку — совместные учения со странами НАТО», — сказала она.

В ходе брифинга в МИД она также обратила внимание на доклад Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) о подготовке украинских националистов западными военными инструкторами.

«Проходя подготовку в Национальной академии сухопутных войск Украины, неонацисты получают военные знания и опыт, а также вербуют новых сторонников», — отметила Захарова.

В понедельник ВСУ впервые применили в Донбассе беспилотники Bayraktar. Если подобные атаки продолжатся, это нанесет большой удар по ДНР и ЛНР, потому что у них нет технической возможности дать равносильный ответ.