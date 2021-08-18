Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в коллапсе в аэропорту Кабула. Она заявила, что американские военные нарушили работу аэродрома при эвакуации дипломатов.

«Кстати говоря, а коллапс, который идет уже не первый день в аэропорту Кабула, — это результат не того, что кабульский аэропорт не может принять самолеты», — заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она заявила, что началось все с США, которые направили дополнительный контингент своих военнослужащих для эвакуации американских дипломатов, тем самым нарушив работу этого аэропорта. Захарова также напомнила, что несколько афганцев пострадали в результате коллапса, есть и погибшие.

Террористическая организация «Талибан»* захватила власть в воскресенье, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и убежал из страны. Толпы афганцев в страхе от предстоящего режима талибов* приехали в аэропорт, чтобы покинуть страну. Многим удалось попасть внутрь военного американского самолета, сейчас они находятся в Катаре.

*«Талибан» — движение, признанное террористическим, запрещено на территории России.