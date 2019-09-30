Захарова объяснила полет Лаврова в США, несмотря на невыдачу виз российским дипломатам

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров не стал разворачиваться над Атлантикой по пути в США, чтобы не подыгрывать тем, кто отказал в визах российской делегации.

«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — ответила Захарова в эфире программы «Большая игра» на вопрос, было ли искушение у Лаврова развернуться и не лететь в Нью-Йорк.

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Представитель МИД ранее говорила, что ссылка на «технический характер» отказа в визах «несостоятельна». Сергей Лавров объявил, что Россия не оставит без ответа невыдачу виз членам делегации.

В неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН не смогли принять участие по этой причине глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.

Неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.