Захарова объяснила, почему приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

Консульский департамент МИД России частично приостановил выдачу биометрических загранпаспортов из-за технических работ в системе. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

С 26 августа прекратился прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Паспорта на пять лет выдаются в прежнем режиме.

«Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, выдавались и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», — пояснила Захарова.

По ее словам, технологический прогресс и «веяния нового времени» периодически требуют перезапуска системы. В технические моменты дипломат решила не вдаваться, заметив, что они «никому не интересны».

«Хорошие новости продаются хуже, чем плохие. А там, где нет плохих новостей, всегда есть желание их поискать», — заметила Мария Захарова.

Она добавила, что подробности о выдаче паспортов можно найти на портале консульского департамента МИД.