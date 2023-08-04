Общество 04 августа 2023, 16:00 Захарова объяснила, почему ЕС не может судить о свободе слова в Нигере Захарова: ЕС не может судить о свободе слова в Нигере, нарушая права российских СМИ РИА «Новости»

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На фоне систематического нарушения прав российских СМИ в Европе Евросоюз не может судить о свободе слова в Нигере. Такое мнение выразила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС: Набила Массрали назвала посягательством на свободу слова прекращение вещания в Нигере Международного французского радио (RFI) и телеканала France 24.

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«Госпожа Массрали, <…> Нигер не в ЕС. Но, видимо, у вас расширенное толкование своих полномочий», — заметила она.

Захарова напомнила о многочисленных нарушениях прав российских СМИ в Литве, Латвии, Германии, Болгарии, Австрии, Польше, Люксембурге, на Мальте.

По ее словам, приведенные примеры — лишь часть выстроенного механизма систематических нарушений прав СМИ и журналистов на территории Евросоюза.

«Восстановить справедливость — решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, — необходимо незамедлительно», — указала Захарова.

По оценке представителя МИД, только после этого ЕС сможет обратить внимание на ситуацию в Нигере. А пока объединению стоит воздержаться от оценок.