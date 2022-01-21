Захарова объяснила критику RT со стороны Запада местью за популярность

Иностранные пропагандисты испытывают слепую ненависть к RT за то, что телеканал вещает на разных языках и стал по-настоящему популярным среди зрителей других стран. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она пояснила, что иностранные СМИ начали понимать, что теряют свою монополию на продвижение только одной точки зрения.

«Они ненавидят все, что лучше, современнее, привлекательнее ими произведенного», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что очередной приступ внимания к RT, Sputnik и Маргарите Симоньян связан с тем, что они смогли перебить интересы тех, кто работал в интересах стран Запада. Рассматривать такое поведение можно только как месть.

Накануне Госдеп США опубликовал на своем сайте материалы, в которых обвинили телеканал RT и агентство Sputnik в продвижении «дезинформации и пропаганды». В качестве примера там привели данные по ситуации на Украине, назвав их ложными.

Как сообщил RT, на публикацию отреагировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал сообщения Госдепа мыльным пузырем, созданным на основе голословных утверждений, что приводит к еще большей деградации в отношениях между Россией и США.