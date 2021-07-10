Захарова объяснила, как доклад ОЗХО потопил историю с отравлением Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе о запрещении химоружия допустила странные несостыковки в истории с отравлением Алексея Навального. На это обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в документе говорится о том, что технический секретариат ОЗХО направил в Германию экспертов для помощи в ситуации с Навальным 20 августа, то есть в тот же день, когда ему стало плохо на борту самолета.

«20 августа 2020 года <...> Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была УЖЕ отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химоружием», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она объяснила, что раз группа была направлена 20 августа, то такая заявка должна была прийти раньше этого числа. То есть до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта.

«Он еще проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена эта группа», — добавила Захарова.

Спикер МИДа назвала такой сценарий поистине фантастическим.

«Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее», — подчеркнула она.

По ее словам, когда российские дипломаты в ходе заседания по рассмотрению доклада в присутствии постпредов стран-членов обратились к гендиректору технического секретариата ОЗХО с вопросом, как такое может быть, он просто промолчал. А постпред Германии предположила, что это просто опечатка.

«Ну вот и все. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием», — добавила Захарова.

По данным РИА «Новости», постпред при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на сессии исполнительного комитета организации в Гааге, сообщил, что Россия будет добиваться разъяснений по этому поводу,