Общество 16 августа 2023, 09:29 Захарова назвала вбросом слова представителя НАТО об условии вступления Украины в блок Захарова: новое заявление о вступлении Украины в НАТО — вброс РИА «Новости»

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Слова начальника штаба генсекретаря НАТО Стиана Йенсена о возможности вступления Украины представляют очередной информационный вброс, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что заявление представителя альянса преследовало определенную политическую цель.

Захарова напомнила, что Йенсен заявлял, что Украина может вступить в блок, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью РФ.

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«Речь идет о некоем пробросе, о некоем вбросе, который имеет определенные политические цели», — пояснила представитель МИД.

На предложение Йенсена ранее отреагировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что страна не откажется от территорий ради членства в НАТО.

«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии», — указал Подоляк.