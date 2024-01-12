Общество 12 января 2024, 10:32 Захарова назвала удары по Йемену пренебрежением международным правом Захарова: англосаксы пренебрегли международным правом, ударив по Йемену Hani Al-Ansi/dpa/globallookpress

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Авиаудары США по Йемену представляют собой полное пренебрежение международным правом, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. По ее мнению, американские власти хотят эскалации в регионе «ради своих разрушительных целей».

Захарова также назвала удары по Йемену примером того, как англосаксы извращают резолюции Совета безопасности ООН. Она пообещала более подробно изложить позицию МИД России на брифинге, который состоится 12 января в 10:45 по Москве.

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Ночью США и Великобритания совершили атаку на районы Йемена, подконтрольные движению хуситов. Американские военные использовали истребители и крылатые ракеты. По словам президента Джо Байдена, эти удары стали ответом на нападения хуситов на корабли в Красном море. Австралия, Нидерланды, Канада и Бахрейн оказали поддержку США и Великобритании.