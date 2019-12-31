Захарова назвала самое яркое событие 2019 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для нее самым радостным и одновременно самым тяжелым событием уходящего года было возвращение в Россию Марии Бутиной.

Она сообщила RT, что это была дорога длиной в полтора года.

Это дорога со взлетами и падениями. То казалось, что все должно вот-вот разрешиться, потом снова обрыв, и вот наконец-то! Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Россиянка Мария Бутина была арестована и осуждена в США на 18 месяцев тюрьмы в 2018 году. Ее обвинили в «сговоре с целью работы на иностранное правительство».

В Москву она вернулась 26 октября. Мария Захарова встретила девушку в аэропорту Шереметьево.

«Здесь был важен конкретный результат. Нужно было все. Нужно было оказывать юридическую поддержку, моральную поддержку. Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», — подчеркнула Захарова.

После возвращения Мария Бутина заявила, что хочет заняться правозащитной деятельностью. Она согласилась работать группе экспертов по защите прав соотечественников за рубежом, и вести на RT стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу».