Захарова назвала расследование крушения MH17 балаганом. И вот почему

Следователи, которые занимаются делом о крушении в небе над Украиной малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года, заявили, что у них появился важный свидетель. Очевидец якобы видел запуск с земли ракеты по авиалайнеру. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что расследование превратили в балаган.

Международная совместная следственная группа (JIT) заявила, что нашла важного свидетеля. Он якобы лично, своими глазами видел запуск ракеты с земли в сторону авиалайнера. Об этом сообщил глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS. По его словам, ракету запустили из российского комплекса «Бук».

«Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», — заявил Вестербеке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ призвала все-таки вести расследование цивилизованно, оперируя фактами, а не политическими предпочтениями. Это подразумевает, что следствие должно работать в правовом поле и использовать имеющиеся данные, а не поддаваться политической конъюнктуре.

«Из показаний: Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…», — с иронией написала Захарова в Facebook.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» рухнул на востоке Украины 17 июля 2014 года, напомнило издание Nation News. Самолет направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур через украинское воздушное пространство. На его борту летели 283 пассажира и 15 членов экипажа. Никто из них не выжил.

«Противно. Из трагедии устроили балаган», — добавила Захарова.