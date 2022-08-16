Захарова назвала рассказ Кулебы о бегстве семьи «примером патриотизма киевского режима»

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщение об эмиграции с Украины семьи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Политик ранее рассказал, как страну покинули его родители, дети и собаки.

«Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — заметила с иронией Мария Захарова в своем Telegram.

Ранее Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (заочно арестован в России и объявлен в розыск) сообщил, как в ночь на 25 февраля он добрался до границы Украины. И в это же время туда приехали его дети, родители, собаки.

«Я всех обнял, поцеловал. Я въехал на Украину, они выехали с Украины», — добавил Кулеба.

В июне министр заявлял о готовности Украины воевать лопатами при отсутствии поставок оружия с Запада, сообщала газета «Известия». Призывы к компромиссу он назвал «побочным продуктом растущей усталости».