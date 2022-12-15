Общество 15 декабря 2022, 11:48 Захарова назвала провокационным приезд замгенсека ООН Гриффитса в Херсон Представитель МИД Захарова назвала провокацией поездку Гриффитса в Херсон РИА «Новости»

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Приезд заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон можно расценивать как провокацию. Такое мнение во время брифинга выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава ООН Антониу Гутерриш, по ее словам, должен положить конец таким действиям своих подчиненных.

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«Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область… носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер», — отметила она.

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Совет Европы встал на путь «марафонной дипломатии» в общении с Россией, заявляла ранее Захарова.

Не так давно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе оговорился и анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины». Захарова в своем Telegram-канале отметила, что «такие люди руководят Европейским союзом». Она предрекла Евросоюзу печальное будущее, отметив, что дальше дела у них будут «все хуже»