Захарова назвала продление санкций против РФ заезженной пластинкой

Возможное продление санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза назвали фарсом. Ограничения являются деструктивными для стран ЕС, которым и так непросто из-за Brexit и прочих процессов.

Такую точку зрения озвучила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова, которую процитировало РИА «Новости».

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«Это такая заезженная пластинка, но фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит немало трудностей в связи с Brexit и другими процессами», — подчеркнула она.

Захарова заметила, что продление санкций вместе с растущим давлением со стороны Вашингтона, в том числе по энергетическому взаимодействию с Россией, является для Евросоюза непродуктивной политикой.

Накануне стало известно, что постпреды стран ЕС в плановом порядке согласовали проект решения, который предполагает продление индивидуальных санкций против физических лиц и организаций России сроком на полгода. Ожидается, что примут решение по письменной процедуре на следующей неделе.