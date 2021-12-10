Захарова назвала приближение военного корабля Украины к Керченскому проливу очередной провокацией

Появление корабля военно-морских сил Украины — это часть общих провокационных действий, которые осуществляются около российских границ. С таким заявлением в эфире программы «Время покажет» на Первом канале выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что появление украинского военного корабля в непосредственной близости к территориальным водам России не первый случай провокативного поведения.

«По-моему, это очевидно, это очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», — подчеркнула Захарова.

Центр общественных связей ФСБ России сообщил в минувший четверг, 9 декабря, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины приблизился к границам России в Керченском проливе на 18 морских миль. В ведомстве отметили, что на требования изменить курс командование военного судна не реагировало. Только спустя некоторое время «Донбасс» сменил направление.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что им ничего не известно о маршруте военного корабля и его приближении к Керченскому проливу.