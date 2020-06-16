Захарова назвала одной из приоритетных задач МИД РФ освобождение Суэйфана и Шугалея
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова разъяснила РИА ФАН, что одной из приоритетных задач МИД является возвращение на родину российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея, которых удерживают в ливийской тюрьме.
По данным информагентства, в начале месяца состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-председателем Президентского совета Ливии Ахмедом Майтигом и главой МИД ПНС Мохаммедом Сиялой. Стороны обсудили вопрос освобождения Суэйфана и Шугалея.
«Освобождение граждан РФ, а они, напомню, были арестованы в Триполи чуть больше года назад, в мае 2019-го, остается одной из приоритетных задач внешнеполитического ведомства нашей страны», — обозначила Захарова.
По ее словам, в ходе переговоров внимание акцентировалось на том, что пребывание россиян в тюрьме «является сейчас главным препятствием для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества».