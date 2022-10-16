Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией | 360°

Общество 16 октября 2022, 19:56 Поделиться Telegram

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Viber Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией Представитель МИД Захарова: заявления о виагре для армии России — извращенная фантазия РИА Новости

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Заявления спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен, обвинившей российских военных в использовании виагры для изнасилований на Украине, невозможно комментировать серьезно, заявил представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, высказывания Паттен выходят за рамки разумного.

Ответ Захаровой на заявления спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов опубликовали в Telegram-канале российского МИД.

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«Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий», — подчеркнула Захарова.

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Она отметила, что Паттен опирается на обрывочные данные не признаваемой в России независимой международной комиссии по расследованию на Украине и при этом сама же признает, что их невозможно проверить.

«Иначе говоря, перед нами опять классическое „хайли лайкли“, только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — констатировала дипломат.

По мнению представителя МИД, слова Паттерн напоминают провокационные заявления Людмилы Денисовой, которая ранее занимала пост уполномоченного по правам человека на Украине. Экс-омбудсмен созналась, что многие озвученные ей факты были просто выдуманы ради получения финансирования и вооружения от Запада.

Захарова также обратила внимание, что Запад сейчас использовал старые лекала в своей гибридной войне. Она напомнила, что в 2011 году Reuters писало о том, что в Ливии лояльные Каддафи войска запасаются виагрой, потому что практикуют изнасилования.

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