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    25 мая 2021, 10:26

    Захарова назвала истерикой реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске

    Ольга Назаркина

    Реакция Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair напоминает истерику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова назвала истерикой реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске

    Она обратила внимание, что страны Запада активно практикуют принудительную посадку самолетов других стран, используя политические причины.

    «Про насильственные захваты, <…> как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. <…> И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика«, — сказала Захарова в эфире «Вести.ФМ».

    Ранее в МИД РФ напомнили, как в 2013 году по требованию американских спецслужб, охотившихся тогда за бывшим агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, в Вене был принудительно посажен и досмотрен самолет президента Боливии.

    В 2004 году Штаты вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора Андрея Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу.

    В 2012 году отметилась Турция, посадив с помощью истребителей самолет Москва — Дамаск. Судно подвергли досмотру, а груз изъяли. Украина в 2016 году вынудила совершить экстренную посадку самолет «Белавиа». На борту лайнера был активист «Антимайдана».