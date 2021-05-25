Захарова назвала истерикой реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске

Реакция Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair напоминает истерику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что страны Запада активно практикуют принудительную посадку самолетов других стран, используя политические причины.

«Про насильственные захваты, <…> как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. <…> И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика«, — сказала Захарова в эфире «Вести.ФМ».

Ранее в МИД РФ напомнили, как в 2013 году по требованию американских спецслужб, охотившихся тогда за бывшим агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, в Вене был принудительно посажен и досмотрен самолет президента Боливии.

В 2004 году Штаты вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора Андрея Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу.

В 2012 году отметилась Турция, посадив с помощью истребителей самолет Москва — Дамаск. Судно подвергли досмотру, а груз изъяли. Украина в 2016 году вынудила совершить экстренную посадку самолет «Белавиа». На борту лайнера был активист «Антимайдана».