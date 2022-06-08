Захарова назвала интенсивными грядущие переговоры Лаврова и главы МИД Турции
Спикер МИД Захарова: переговоры Лаврова и Чавушоглу будут интенсивными
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Переговоры предстоят очень интенсивные, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«[Российскую] делегацию сейчас забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами», — сказала дипломат в эфире «Радио Sputnik».
В МИД РФ ранее сообщали, что на повестке встречи Лаврова и Чавушоглу будет стоять вопрос о перспективах возобновления мирных переговоров России и Украины.
Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Они обсудили тему обеспечения безопасности для судов в Черном море, сообщал RT.