  • Захарова назвала импичмент Трампу «круглосуточным шоу»

    26 сентября 2019, 22:00

    Нина Петлинова

    Официальный представитель МИД РФ Марию Захарову удивило, что ситуацию вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским обсуждают в Комитете по разведке Конгресса. В своем Facebook она назвала это «круглосуточным шоу».
    Захарова назвала импичмент Трампу «круглосуточным шоу»

    «На всех американских каналах круглосуточное шоу — ищут нестыковки в словах, звонках, речах. Все всех подозревают. Все всех обвиняют», — написала она.

    Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональла Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсуждали актуальные политические темы, а затем американский президент попросил своего коллегу провести расследование деятельности Хантера Байдена. Его отец Джо Байден может стать главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. Демократы обвинили лидера США в том, что он давил в этом вопросе на Зеленского, гарантируя взамен помощь Украине.

    Публикация стенограммы подтвердила, что разговор был, но никакого явного давления со стороны Трампа там нет.