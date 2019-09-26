Захарова назвала импичмент Трампу «круглосуточным шоу»

«На всех американских каналах круглосуточное шоу — ищут нестыковки в словах, звонках, речах. Все всех подозревают. Все всех обвиняют», — написала она.

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональла Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсуждали актуальные политические темы, а затем американский президент попросил своего коллегу провести расследование деятельности Хантера Байдена. Его отец Джо Байден может стать главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. Демократы обвинили лидера США в том, что он давил в этом вопросе на Зеленского, гарантируя взамен помощь Украине.

Публикация стенограммы подтвердила, что разговор был, но никакого явного давления со стороны Трампа там нет.