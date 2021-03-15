Захарова назвала «фантомной болью» идею Киева по «деоккупации» Крыма

Новая стратегия Украины по возвращению Крыма и Севастополя не повлияет на решение жителей полуострова о вхождении в состав России, которое они приняли на референдуме в 2014 году. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она напомнила, что на минувшей неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил о новой политике по возвращению полуострова, которую построят на трех «опорах». Речь идет о стратегии «деоккупации», принятой Советом нацбезопасности Украины, инициативе «Крымская платформа» и «восстановлении международного права».

«Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких „опорах“ долго не устоишь. Никакие „стратегии“ по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие „платформы“ для обсуждения фантомных болей Киева не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение», — написала Захарова.

Она отметила, что любые попытки Киева в отношении Крыма нелегитимны и не могут восприниматься со стороны России иначе, как угроза посягательства на ее территориальную целостность.

Захарова напомнила, что, заявляя о международном праве, власти Украины сами цинично попирают все эти нормы, проводя насильственную украинизацию, поощряя нацизм, нарушая языковые, культурные и образовательные права русскоязычных граждан. Все эти действия только еще больше отдаляют от официального Киева не только российский Крым, но и другие регионы Украины.

«Призываем Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские „инициативы“, к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации», — подытожила свой комментарий Захарова.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам прошедшего референдума среди жителей. Украина отказалась признать его итоги и считает полуостров оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в соответствии с международным правом, поэтому вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.