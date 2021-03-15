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    15 марта 2021, 17:30

    Захарова назвала «фантомной болью» идею Киева по «деоккупации» Крыма

    Анатолий Минкин

    Новая стратегия Украины по возвращению Крыма и Севастополя не повлияет на решение жителей полуострова о вхождении в состав России, которое они приняли на референдуме в 2014 году. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    Захарова назвала «фантомной болью» идею Киева по «деоккупации» Крыма

    Она напомнила, что на минувшей неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил о новой политике по возвращению полуострова, которую построят на трех «опорах». Речь идет о стратегии «деоккупации», принятой Советом нацбезопасности Украины, инициативе «Крымская платформа» и «восстановлении международного права».

    «Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких „опорах“ долго не устоишь. Никакие „стратегии“ по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие „платформы“ для обсуждения фантомных болей Киева не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение», — написала Захарова.

    Она отметила, что любые попытки Киева в отношении Крыма нелегитимны и не могут восприниматься со стороны России иначе, как угроза посягательства на ее территориальную целостность.

    Захарова напомнила, что, заявляя о международном праве, власти Украины сами цинично попирают все эти нормы, проводя насильственную украинизацию, поощряя нацизм, нарушая языковые, культурные и образовательные права русскоязычных граждан. Все эти действия только еще больше отдаляют от официального Киева не только российский Крым, но и другие регионы Украины.

    «Призываем Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские „инициативы“, к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации», — подытожила свой комментарий Захарова.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам прошедшего референдума среди жителей. Украина отказалась признать его итоги и считает полуостров оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в соответствии с международным правом, поэтому вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.