Общество 01 июня 2023, 14:52 Захарова назвала абсурдными упреки Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции МИД РФ: заморозка счетов финских дипмиссий носит зеркальный характер РИА «Новости»

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Заявления Финляндии о том, что Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий в стране, абсурдны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что действия российской стороны носят зеркальный характер на аналогичные ограничения со стороны других стран. Она напомнила, что сейчас сотрудники российской дипмиссии в Финляндии могут пользоваться счетом только в одном банке. Кроме того, для них установлена запретительная комиссия на любую операцию.

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«Предупреждали, что если ситуация не будет урегулирована, то мы будем вынуждены предпринять ответные меры. И мы говорили, что меры могут быть как симметричными, так и асимметричными. Однако финскими властями никаких действий в этом плане предпринято не было», — слова Захаровой опубликовал сайт внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что США уже давно не придерживаются Венской конвенции, согласно которой помещения диппредставительств и имущество пользуются иммунитетом: их нельзя обыскивать, арестовывать и так далее. Однако американские власти захватили шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал блокирование счетов финской дипломатической миссии ответом на недружественные действия этой страны, написал RT.