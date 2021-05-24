Захарова напомнила Западу о принудительной посадке самолета Эво Моралеса
Реакция Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске была шокирующей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии „шокирующим“», — написала она на своей странице в Facebook.
По ее мнению, либо должно шокировать все — от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США, а также посадки на Украине белорусского борта с активистом «Антимайдана».
«Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — пояснила она.
Захарова подчеркнула, что использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ определенного восприятия происходящего уже не приносит должного эффекта.
«Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные „блюстителями порядка и хранителями морали“», — заключила она.
В МИД Белоруссии ранее заявили, что европейские страны политизируют инцидент с самолетом Ryanair и делают поспешные воинственные заявления. В ведомстве указали на то, что ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация.
Самолет Ryanair, на борту которого находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске 23 мая. После этого Протасевича задержали.