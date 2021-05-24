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    24 мая 2021, 12:32

    Захарова напомнила Западу о принудительной посадке самолета Эво Моралеса

    Ольга Назаркина

    Реакция Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске была шокирующей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова напомнила Западу о принудительной посадке самолета Эво Моралеса

    «Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии „шокирующим“», — написала она на своей странице в Facebook.

    По ее мнению, либо должно шокировать все — от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США, а также посадки на Украине белорусского борта с активистом «Антимайдана».

    «Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — пояснила она.

    Захарова подчеркнула, что использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ определенного восприятия происходящего уже не приносит должного эффекта.

    «Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные „блюстителями порядка и хранителями морали“», — заключила она.

    В МИД Белоруссии ранее заявили, что европейские страны политизируют инцидент с самолетом Ryanair и делают поспешные воинственные заявления. В ведомстве указали на то, что ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация.

    Самолет Ryanair, на борту которого находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске 23 мая. После этого Протасевича задержали.