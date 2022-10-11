Захарова напомнила о жестких ответах на попытки нанести вред инфраструктуре России | 360°

Общество 11 октября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber Захарова напомнила о жестких ответах на попытки нанести вред инфраструктуре России Представитель МИД Захарова: Россия даст жесткий ответ на любые атаки и диверсии РИА Новости

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Россия не оставит без ответа любые атаки на критически важную гражданскую инфраструктуру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что эта реакция будет жесткой.

Захарова напомнила о словах президента России Владимира Путина, который предупредил власти Украины о жестких ответах на попытки нанести вред гражданской инфраструктуре страны, написал ТАСС.

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«Ответ нашей страны на все террористические акты и диверсии против российских объектов <…> будет жестким по своим масштабом и соответствующим уровню угроз, создаваемых РФ», — подчеркнула Захарова.

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Сегодня Минобороны РФ сообщило о продолжении нанесения массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Накануне в результате ударов на Украине вывели из строя 11 важных объектов инфраструктуры в Киеве и еще восьми регионах страны. Во вторник местные СМИ сообщили о взрывах в Винницкой, Днепропетровской и Львовской областях.

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