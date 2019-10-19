Захарова дополнила шутку китайского посла об украинцах в Гонконге

Она пояснила, что желание протестующих жителей Гонконга «жить как на Украине» — это еще не так смешно.

Официальный представитель российского МИД предложила китайскому дипломату изучить украинскую прессу, чтобы понять насколько ситуация абсурдна.

Там «на полном серьезе обсуждают перспективу „жить как в Сингапуре“», — привело цитату Марии Захаровой ИА Nation News.

Между тем сам китайский посол заявил, что вмешательство других стран в дела Гонконга приводит к тому, что ситуация просто выходит из-под контроля и усложняется.