Общество 10 мая 2023, 13:24 Захарова дала совет россиянам после возобновления авиасообщения с Грузией МИД отменил старые рекомендации о воздержании от поездок в Грузию РИА «Новости»

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МИД РФ отменил рекомендацию от июня 2019 года, в которой россиянам советовали воздержаться от поездок в Грузию, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали в Telegram-канале министерства.

Захарова обратила внимание на возобновление прямого авиасообщения с Грузией в связи с указом президента России от 10 мая.

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Вместе с тем, по словам официального представителя российского МИД, при посещении этой страны россиянам нужно учитывать аспекты безопасности и проявлять осмотрительность.

Дипломат подчеркнула, что решение Владимира Путина о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии связано с принципиальным подходом России, который направлен на последовательное облегчение условий контактов жителей двух стран, несмотря на отсутствие дипломатического диалога.