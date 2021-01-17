Захарова, что сторонники Трампа спрашивают у нее в соцсетях

Америка ведет против своих граждан репрессивную политику. Дошло до того, что сторонники Трампа в последнее время стали интересоваться российским гражданством. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала про это во время эфира программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она подчеркнула, что сейчас в Америке «глубинный кризис», который затронул каждого гражданина США. При этом самое тревожное заключается в том, что речь идет о стране, которая имеет «самый мощный, объемный, самой масштабной военный бюджет».

Захарова подчеркнула, что именно США ввели незаконные санкции в качестве инструмента, с помощью которого можно управлять всеми остальными государствами, в практику стран Запада.

«Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», — отметила она.

Захарова рассказала, что сейчас самым популярным комментарием, который она получает в социальных сетях от американцев, стал вопрос о получении российского гражданства. Она подчеркнула, что задают его сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который проиграл выборы Джо Байдену, и скоро уступит ему Белый дом.

«Добро пожаловать в реальность», — заключила Захарова.