Захарова: «Большая семерка» не понимает, чего хочет от себя и мира

Страны «Большой семерки» демонстрируют отсутствие четкого понимания, чего они хотят от себя и окружающего мира, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Россия получала сигналы по международной встрече, но речи о G7 не шло.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел стран — участниц G7 намерены на следующей неделе провести встречу и пригласить на нее Россию и Китай. На повестке будет ситуация в Афганистане.

В ответ Захарова сообщила, что два дня назад российская сторона получила сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «Семерке» не шло, уже после этого последовало заявление Токио в контексте G7, сообщило РИА «Новости».

«Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений „Семерки“ по России и то неучастию, то участию в формате. Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира», — сказала представитель МИД РФ.

Встреча, о которой заявил Мотэги, может пройти уже 8 сентября.