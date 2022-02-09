Захарова анонсировала российско-бразильские переговоры в формате «2+2»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что на следующей неделе пройдут переговоры России и Бразилии. Об этом написало РИА ФАН.

ИА НСН уточнило, что переговоры пройдут в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и обороны обоих государств. Руководители ведомств обсудят двустороннее сотрудничество и поговорят на актуальные темы международных отношений.

«В ходе предстоящих консультаций планируется провести обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки дня, взаимодействии двух стран в ООН и ее Совете Безопасности, непостоянным членом которого Бразилия является в текущем 2022-м и будущем 2023 годах», — напомнила Захарова.