24 мая 2023, 18:07
Захара Прилепина перевели в обычную палату
Пресс-служба Прилепина: писателя перевели из палаты интенсивной терапии в обычную
Писателя Захара Прилепина перевели в обычную палату. Об этом «360» рассказали в пресс-службе публициста.
«Сегодня его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату», — уточнили в пресс-службе.
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Там же подчеркнули, что состояние Прилепина стабильное. Сейчас у писателя начинается новый этап лечения и реабилитации.
Эту информацию подтвердил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В своем Telegram-канале он назвал писателя настоящим бойцом и добавил, что рассчитывает на скорую встречу с ним.
«Бодр, активно интересуется рабочими вопросами — настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — сказал Никитин.
В пресс-службе писателя пояснили, что по рекомендации врачей посещения писателя пока ограничены.
Подрыв машины Прилепина произошел 6 мая. Публицист ехал по трассе под Нижним Новгородом вместе со своим товарищем — Александром Шубиным. В результате покушения Прилепин получил серьезные травмы. Ему провели несколько операций. Соратник писателя погиб. Шубину присвоили орден Мужества посмертно.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в покушении. По имеющимся данным, машину Прилепина взорвали украинские при координации Соединенных Штатов.
Медицина
Покушение на Захара Прилепина
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