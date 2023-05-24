Эксклюзив 24 мая 2023, 18:07 Захара Прилепина перевели в обычную палату Пресс-служба Прилепина: писателя перевели из палаты интенсивной терапии в обычную РИА «Новости»

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Писателя Захара Прилепина перевели в обычную палату. Об этом «360» рассказали в пресс-службе публициста.

«Сегодня его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату», — уточнили в пресс-службе.

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Там же подчеркнули, что состояние Прилепина стабильное. Сейчас у писателя начинается новый этап лечения и реабилитации.

Эту информацию подтвердил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В своем Telegram-канале он назвал писателя настоящим бойцом и добавил, что рассчитывает на скорую встречу с ним.

«Бодр, активно интересуется рабочими вопросами — настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — сказал Никитин.

В пресс-службе писателя пояснили, что по рекомендации врачей посещения писателя пока ограничены.

Подрыв машины Прилепина произошел 6 мая. Публицист ехал по трассе под Нижним Новгородом вместе со своим товарищем — Александром Шубиным. В результате покушения Прилепин получил серьезные травмы. Ему провели несколько операций. Соратник писателя погиб. Шубину присвоили орден Мужества посмертно.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в покушении. По имеющимся данным, машину Прилепина взорвали украинские при координации Соединенных Штатов.