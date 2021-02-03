Захар Прилепин выступил за декриминализацию статьи 280 УК

По словам Прилепина, многих россиян не устраивает тот порядок, который установился в стране в 1991 году. Он заметил, что, выступая против чего-либо, можно нарваться на «экстремистскую» статью.

«Как ни парадоксально, государство и здесь ведет себя как в известной поговорке о «последнем европейце» (Прилепин перефразировал выражение «правительство — единственный европеец в России» — прим. ред.). С учетом того, что многие граждане приветствовали бы шаги, наоборот, в сторону ужесточения, поведение государства более чем похвально», — отметил писатель.