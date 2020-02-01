Захар Прилепин основал партию «За правду». В нее захотел Стивен Сигал

Новая политическая партия «За правду» появилась в России. Учредительный съезд политсилы прошел 1 февраля в Москве. Лидером движения стал писатель Захар Прилепин. Партию поддержал гражданин России Стивен Сигал.

«Нет ничего удивительного в том, что конечно же движению „За правду“ нужна организация, которая реализует все эти вещи, касающиеся и Конституции, и социальной жизни, и политической, и культурной — все это будет воплощать в жизнь. Именно с этой целью мы и создаем партию „За правду“», — сказал Прилепин, выступая на учредительном съезде партии. Слова лидера новой политической силы привело РИА «Новости».

Прилепин уже говорил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. В парламент Прилепин собрался баллотироваться в том случае, если ему удастся создать политическую партию.

Партия создана. Ее поддержали делегаты из 58 субъектов России. Поддержал партию и актер Стивен Сигал — в политической силе он возглавит один из проектов, связанный с военно-исторической сферой.

В работе учредительного съезда приняли участие известные люди и медийные персоны. В частности, в зале были замечены актер Иван Охлобыстин, политтехнолог Александр Казаков, певцы Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, Алексей Поддубный — Джанго, политологи Олег Матвейчев, Модест Колеров, Сергей Михеев, Семен Багдасаров, Дмитрий Куликов, уточнил сайт Kp.Ru.