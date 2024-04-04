Общество 04 апреля 2024, 12:28 ЗАГСы Москвы приняли больше 1100 заявлений о заключении брака на 24.04.2024

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Пока самой популярной датой у пар для заключения брака стало 24 апреля. Об этом RT рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

На эту дату московские ЗАГСы уже приняли больше 1100 заявлений. Кроме того, еще 650 влюбленных хотят зарегистрировать брак 20 апреля.

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«Столько же пар подали заявление на первый день лета — 01.06.2024. И около 600 пар планируют зарегистрировать свои отношения 24.08.2024 и 04.04.2024», — рассказала Светлана Уханева.

Она добавила, что пока в Москве в этом году планируют сыграть 30 тысяч свадеб.

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