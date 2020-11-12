ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на торжественных церемониях

На церемониях в московских ЗАГСах разрешили находиться только семи гостям. В это число входят молодожены. Такую меру ввели из-за пандемии коронавируса.

«Эпидемическая обстановка в Москве остается нестабильной. Мы рекомендуем молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака», — приводит сайт мэра Москвы слова и. о. начальника управления ЗАГС столицы Светланы Уханевой.

В зале торжественной регистрации смогут находиться не более семи человек, включая молодоженов. Гости должны быть в масках и перчатках. Виновники торжества должны надеть СИЗ во время ожидания и проверки документов. Всем, кто придет в ЗАГС, будут измерять температуру, а помещения тщательно дезинфицировать.

С сегодняшнего дня в рамках ограничений, которые приняли раньше, прием в московских ЗАГСах будут проводить только по предварительной записи.

Столичные власти снова ввели меры по борьбе с пандемией. Среди них запрет на массовые мероприятия, ограничение на число зрителей в кино, театрах, на концертах и удаленка. Ресторанам и развлекательным заведениям запретили работать по ночам, а старшеклассников отправили на дистанционное обучение.