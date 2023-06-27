Общество 27 июня 2023, 13:16 Загрузка столичных отелей превысила 80% в первые дни лета Заммэра Москвы Сергунина: загрузка столичных отелей в первые дни лета составила 82,3% Пресс-служба Мостуризма

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С 1 по 12 июня загрузка столичных отелей составила 82,3%, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Больше всего постояльцев московские отели приняли в День защиты детей и 6–8 июня. Загрузка в эти дни превысила 83 и 92 процента соответственно. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Она уточнила, что по сравнению с прошлым годом показатель заполняемости увеличился на 12,5%, а относительно майских праздников — на 17%.

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По ее словам, самыми популярными оказались гостиницы уровня три и четыре звезды.

В Москве уже открыли более 1,9 тысячи гостиниц. Малым и средним предприятиям в туристической отрасли выделяются субсидии и гранты, что позволило привлечь в город больше гостей.

Ранее Москва и Подмосковье стали самыми популярными регионами для путешествий по данным «СберАналитики».