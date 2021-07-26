Загранпаспорта предложили изымать у российских должников

Российские власти намерены разрешить судебным приставам изымать заграничные паспорта у невыездных должников. Такой законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщила «Российская газета».

«Подготовленный законопроект предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными», — сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Он добавил, что изъятые загранпаспорта будут передавать в миграционную службу. Россиянин сможет забрать свой документ после того, как выплатит все долги. В законопроекте прописано, что органы, занимающиеся изъятием загранпаспортов должны донести информацию об этой процедуре до должника.

Эксперт отметил что в таких случаях будет направляться электронное уведомление или личное предупреждение под подпись. Если должника признают невыездным, он получит копию соответствующего постановления.