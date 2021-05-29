Загранпаспорт в России предложили выдавать бесплатно

Заграничный паспорт нужно выдавать бесплатно, потому что это предмет необходимости. Так считает председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков, сообщила «Парламентская газета».

«Надо понимать, что паспорт — это не предмет роскоши, а предмет необходимости. У нас нет железного занавеса и запрета выезда за рубеж», — заявил он.

Поэтому государство не должно зарабатывать на этой процедуре, напротив, надо сделать ее максимально комфортной.

По мнению Цветкова, заграничный паспорт стоит выдавать одновременно с российским по достижении человеком определенного возраста. Причем делать это нужно бесплатно. Ограничивать выезд из страны необходимо только для должников и преступников.

«Но это уже не ответственность тех служб, которые выдают такие документы», — отметил Цветков.

Обновленный порядок выдачи заграничных паспортов начнет действовать в России с 30 мая. Нововведения вступят в силу в соответствии с приказом МВД. Теперь россияне, которые живут за рубежом, должны приехать на родину для получения загранпаспорта.

Сроки выдачи документа остались прежними. По месту прописки загранпаспорт выдают в течение месяца с момента подачи заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность документ разрешается только россиянам, которые попали в чрезвычайную ситуацию. В иных случаях за восстановление паспорта старого образца придется отдать две тысячи рублей и пять тысяч — за документ нового образца.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и обзавестись полными правами доступа. После этого в онлайн-форме заявления предстоит ввести необходимые данные и сведения о деятельности за последние 10 лет: учеба, служба, работа.