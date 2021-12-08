Заготовку елей и сосен начали в Челябинских лесничествах

Челябинские лесничества приступили к заготовке елей и сосен к новогодним праздникам. Всего планируется срубить больше сотни тысяч деревьев. При этом инспекторы лесоохраны будут следить за тем, чтобы браконьеры под видом рабочих не занимались незаконной вырубкой, написал ОТР.

Проверяющие отметили, что в среду, 8 декабря, уже был задержан один нарушитель. Браконьерам за незаконную вырубку леса грозит наказание вплоть до уголовного.

«Это статья КоАП 8.28 ч 1, за это ему грозит административное наказание. Предусмотрено и уголовное наказание, если ущерб составляет больше 5000 рублей», — рассказал заместитель старшего государственного инспектора Управления лесничествами Челябинской области Алексей Яновский.

Он отметил, что реализовывать срубленные ели и сосны начнут в самое ближайшее время на специальных базарах. Для того, чтобы выбрать дерево на территории лесничества самостоятельно, необходимо на месте оформить договор купли-продажи.