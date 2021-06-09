Загородная недвижимость в Подмосковье подорожала на 18-38%

Россияне продолжают интересоваться загородным жильем. Высокий спрос на такую недвижимость привел к дефициту на рынке. При этом выросли и цены на частные дома.

В 2020 году и первом квартале 2021-го спрос на загородное жилье вырос в Подмосковье сразу на 65%, сообщила «Российская газета». В Новосибирской и Ленинградской областях присматривать частные дома стали чаще на 70%. Причем для последней такой показатель стал рекордным за последние пять лет, заявил основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Вместе со спросом выросла и стоимость загородной недвижимости. Участки в Казани стали стоить больше на 15%, а дома — на 7%. В Екатеринбурге цены взлетели на 13%, на Алтае — на 20%, а в Подмосковье стоимость увеличилась на 18-38%. За год дома в Крыму стали дороже на 20%, а в Краснодарском крае — на 27%.

По словам главы центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антона Саукова, интерес к загородным домам в Крыму и Краснодарском крае объясняется введенными мерами по упорядочиванию застройки. Предложение резко упало из-за моратория на точечную застройку в Сочи. При этом выросла стоимость апартаментов и квартир.