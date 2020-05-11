    11 мая 2020, 02:31

    Загоревшийся в Подмосковье хоспис работал нелегально

    Кирилл Фролов

    Хоспис в подмосковном Красногорске, где во время пожара погибли 10 человек, работал без документов. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации городского округа.
    Загоревшийся в Подмосковье хоспис работал нелегально

    «По документам здесь обычный жилой дом… никакой хоспис не зарегистрирован», — сказали в пресс-службе.

    По словам собеседника агентства, власти будут разбираться в ситуации.

    Пожар в частном пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис для пожилых, начался около полуночи. В этот момент в здании находились 37 человек. к моменту приезда пожарных 20 из них самостоятельно покинули хоспис. Также сообщалось, что в пансионате находились 18 лежачих пациентов. Сейчас пожар ликвидирован. Его площадь составила 15 квадратных метров.

    По данным источника «Интерфакса», пациенты погибли из-за отравления продуктами горения. На место выехали криминалисты Следственного комитета.