Общество 25 августа 2023, 14:31 Заглянувший под юбку незнакомки попал на видео в Алтайском крае Mash Siberia: в Рубцовске парень с камерой залез незнакомке под юбку

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В Сети появилось видео, на котором молодой посетитель магазина в Рубцовске Алтайского края просовывает камеру телефона под юбку посетительницы. Кадрами поделился Telegram-канал Mash Siberia.

Сообщается, что парень попал на камеры видеонаблюдения в магазине местной торговой сети «Мария-Ра». На ролике видно, как он подкрадывается к незнакомке и опускает телефон под ее короткую юбку. Девушка стояла к нему спиной, была занята выбором товаров и, похоже, ничего не заметила. После этого парень отошел, с интересом изучил сделанные кадры, немного послонялся по магазину и удалился, так ничего и не купив.

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По данным канала, горе-фотографа уже ищут правоохранители. При этом официальной информации об этом на сайте главного управления МВД по Алтайскому краю пока нет.

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