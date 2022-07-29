Загитова продала коньки для помощи строительства спортплощадки для сирот из Приволжья

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продала свои коньки за 150 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Об этом сообщил ТАСС.

Мероприятие прошло 28 июля. На нем также продали шайбу с автографом трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Ее выкупили за 60 тысяч рублей.

Также участники аукциона приобрели жилет с автографом трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. За него предложили 150 тысяч рублей.

Куртка олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна с Олимпийских Игр в Токио ушла с молотка за 90 тысяч рублей.

По данным ТАСС, по итогам аукциона удалось собрать свыше одного миллиона рублей.

Вырученные деньги пойдут на строительство спортивной площадки в Казани для сирот из приволжского детского дома. Аукцион провели в поддержку фонда «Созвездие добра»