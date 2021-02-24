Загадочный вирус заразил 40 тысяч компьютеров Apple

Более 40 тысяч компьютеров Apple заражены загадочным вирусом. Об этом сообщил сайт ABC News со ссылкой на компанию Red Canary. Пока программисты не могут понять его назначение.

«На сегодняшний день мы можем подтвердить, что угроза заразила почти 40 000 устройств macOS. У большинства вредоносных программ есть конечная цель. Мы на самом деле не знаем, какова эта конечная цель», — рассказал аналитик разведки, занимающейся кибербезопасностью Брайан Донохью.

Он отметил, что вирус назвали Silver Sparrow (Серебряный воробей). Эксперты пока не видели, чтобы вирус участвовал в злонамеренных действиях.

Тем не менее поведение программы все же похоже на алгоритмы вирусов. Известно, что она использует встроенные функции macOS для установки на машины-жертвы и сохранения устойчивости при перезагрузках. В компании Apple ситуацию пока никак не прокомментировали.

Несколько дней назад, по данным СМИ, компания Apple приступила к разработке системы связи 6G. Гендиректор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков полагает, что разработка завершится не раньше, чем в 2927 году. Компания начала разработку заранее, чтобы стать первыми, считает эксперт.