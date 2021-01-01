Загадай желание. Три совета психолога, чтобы осуществить задуманные на год планы

Обычно люди загадывают на Новый год желания, рисуют в голове какие-то планы или ставят себе цели. Большинство из них так и остаются мечтами. Психолог Андрей Зберовский по просьбе «360» дал три простых совета, как воплотить планы в жизнь.

Точно сформулируйте, чего хотите

Новогодние желания, цели и планы нужно конкретизировать, считает Андрей Зберовский. А не абстрактно фантазировать о том, чтобы стать красивым, выбиться в начальники или рассекать по Тверской на красивом авто. Мечтайте точнее: рассекать по Тверской на машине такой-то марки такой-то стоимости. И сразу станет ясно, какая сумма понадобится и за сколько ее удастся отложить. Четкая формулировка послужит для мозга заданием. Тогда он не забудет о мечте, а будет размышлять над ее реализацией.

Поймите, чего вам не хватает

«Второе: нужнообязательно посмотреть дефициты и источники. Например, человек хочет стать начальником в этом году. Для этого нужно образование, а его нет. Значит, нужно пойти на курсы повышения квалификации. То есть понять, что нужно для реализации и где это можно взять: в каком вузе отучиться, кто из друзей может быть полезен в решении той или иной задачи и так далее», — пояснил психолог.

Найдите время

И третье, но тоже немаловажное: нужно понять, где найти время на реализацию планов. Чтобы сделать ту же карьеру, придется получать образование, засиживаться на работе и выполнять дополнительные задачи, чтобы руководство заметило трудовое рвение. То есть придется перестроить жизнь и график, чтобы дойти до цели.

«Эти три пункта, по большому счету, правильный ввод информации в мозг, который автоматически обеспечит включение мотивации. Порыв добиться желаемого стухает, если мечта не имеет конкретного очертания. Без конкретики мозг просто не включает мотивацию», — заключил психолог.