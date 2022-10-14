Зафиксировано сокращение продаж «Феназепама» в России | 360°

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Зафиксировано сокращение продаж «Феназепама» в России

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В России упали продажи популярного успокоительного «Феназепам». В сообщении компании-производителя говорится, что такая тенденция может быть связана с совокупностью новых правил обращения с препаратом, написал РБК.

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На текущий момент лекарство можно купить в Москве лишь в двух аптеках. Как сообщила «Политика сегодня», стоимость «Феназепама» составляет около 532,2 рубля, в то время как в 2021 году он стоит 300 рублей.

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