Первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова обсудила с «Парламентской газетой» поправки, которые планируется закрепить в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях.

«В документе совершенно четко зафиксирован тренд на смягчение административных санкций — как в отношении граждан, так и в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц. <…> В частности, снижены санкции за те негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному порядку — проект нового КоАП предусматривает возможность замены штрафных санкций по этим составам предупреждением», — обратила внимание парламентарий.

По ее словам, появится отдельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях. Отмечается, что процедура привлечения к административной ответственности прописана в нем досконально.

Также в документе проведен водораздел между предметами ведения федерального Центра и регионов. Рукавишникова заметила, что эта граница четко не определена в действующем КоАП.

Она добавила, что в новом документе впервые появятся составы правонарушений, которые касаются сферы благоустройства.

«Кроме того, также по предложению регионов новая редакция содержит такое административное правонарушение, как нарушение тишины в ночное время», — указала собеседница издания.