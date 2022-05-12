Снижение цен на жилье на вторичном рынке зафиксировали в России

Стоимость жилья на вторичном рынке России в апреле снизилась на 0,5%. Это произошло впервые с 2019 года. По оценке опрошенных газетой «Известия» аналитиков рынка недвижимости, падение цен на вторичном рынке только началось.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Москвы опустилась до 76,6 тысячи рублей. Большая часть сделок проходит в сегменте до семи миллионов рублей.

Эксперты объяснили эту ситуацию сложностями в получении ипотечных кредитов и высоких ставках, что привело к падению спроса на недвижимость на 55−60%. При этом объем предложений на рынке, напротив, увеличился сразу на 11%.

В этой связи собственники часто снижают цены для потенциальных покупателей, готовых рассчитаться наличными или получивших одобрение на ипотеку. Возвращения спроса на вторичное жилье эксперты ждут только после снижения ипотечных ставок хотя бы до 9−11%. Отсутствие покупателей приведет к тому, что продавцы пойдут на новое снижение цен на вторичное жилье до 3−5% к началу лета.

Ранее генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заявил «360», что не ожидает особых изменений на рынке новостроек. Условия льготной ипотеки с начала года остались прежними, а девелоперы не пойдут на повышение цен, чтобы не потерять покупателей.