Задыхающихся детей и взрослых эвакуировали из детсада в Минеральных Водах

Эвакуацию детей и взрослых экстренно провели в детском саду «Звездочка» в Минеральных Водах. Причиной стали внезапно появившиеся у них удушье и сильный кашель.

Всего на улицу вывели 57 детей и 14 взрослых. Никто не пострадал, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального главка МЧС.

Уточняется, что всего в детском саду три этажа. На плохое самочувствие воспитанники и взрослые начали жаловаться только на первом этаже. Сейчас причины возникновения удушья и кашля уточняются.

По данным источника агентства, детсад проверили сотрудники аварийной службы газа, но угарного газа не обнаружили. Собеседник отметил, что в здании есть электроплиты и центральное отопление, но нет газовых труб.

По его словам, возможным источником был распыленный перцовый газ. Источник добавил, что очевидцы примерно за час до эвакуации жаловались на сильный запах канализации. Сейчас все помещения «Звездочки» проветривают, детей забрали домой родители.

Проверку детсада также проведут сотрудники регионального Роспотребнадзора.